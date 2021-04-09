Украина продолжает бить рекорды, но, увы, лишь печальные. Теперь самая бедная страна европейского континента вышла еще и на первое место по количеству смертей от коронавируса. Только во вторник, 6 апреля, от него скончались 430 пациентов, и это наивысший показатель в Европе и четвертый в мире.

За Украиной в Европе следует Италия с показателем 421 смерть в тот же день, а во Франции вирус унес 398 жизней.

США и Опережают Украину по смертям лишь страны с населением на порядок выше — Бразилия Индия . Однако в печальной статистике Украина не намерена отставать, и обновленные данные на 7 апреля показали уже 481 смерть от коронавируса на Украине.

По количеству проводимых ПЦР-тестов Украина тоже находится в самом конце списка стран европейского континента, пропуская вперед Албанию Молдавию и Боснию.

За прошедшие сутки на Украине выявлено 15 415 новых случаев заражения COVID-19. Из них 5587 человек госпитализировали. На сегодня прививки получили лишь 0,7% населения. Такими темпами вакцинация растянется на пять лет, даже если не будут сорваны графики поставок.

На фоне очередной вспышки заболеваемости и смертности большую часть Украины снова закрыли на карантин. В Киеве уже закрыли рестораны, часть непродовольственных магазинов и развлекательные центры. В общественный транспорт вход только по спецпропускам. В результате киевляне целый день не могут добраться в другой конец города, а таксисты немилосердно взвинтили цены. Чтобы проехать пару станций метро, нужно выложить около 500 гривен (1500 руб.), а доехать из пригорода в центр стоит около 2000 грн (6000 руб. — Ред.). Для сравнения: стоимость такой поездки больше, чем месячная пенсия 2 миллионов украинских пенсионеров.

В среду, 7 апреля, к «красным» зонам решили добавить Запорожскую и Хмельницкую. Таким образом, общее число регионов, закрытых на локдаун, составит 13. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в тот же день заявил, что внедрять тотальный локдаун по всей Украине сейчас нет необходимости, так как это негативно скажется на экономике страны.

«Шмыгаль на данный момент находится на волоске от отставки, и решение теперь должны принимать СНБО, ОП и сам Зеленский. Локдаунский кейс уже давно стал политическим, о жизни и здоровье украинцев никто уже не задумывается, тут речь идет о своих рейтингах и в случае чего не нести ответственность за провал кейса», — объясняет его решение Telegram-канал «Легитимный».

В Офисе президента также опасаются, что карантинные меры уронят и без того падающий рейтинг президента и его политической силы.

Тем временем киевские медики жалуются, что не справляются с потоком пациентов, и требуют ввести не просто локдаун, а комендантский час. Старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук и инфекционист Владимир Курпита утверждает, что киевляне просто игнорируют ограничения.

«Выжидать нечего — комендантский час нужен уже сейчас. Потому что уже сегодня заполненность коек в Киеве дошла до ручки! Чего еще ждать? В большинстве больниц койки заняты на 100% и более. Власть больше не может "дорисовывать" места. При таких условиях госпитализация фактически будет равна смертному приговору, поскольку кислорода на дополнительные койки просто может не хватить. Нам остается только одно — ввести административные меры. Комендантский час — это те же ограничения, но с усилением админответственности граждан», — заявил киевский инфекционист.

Катастрофическая ситуация с заболеваемостью ставит власти Украины перед нелегким выбором: либо удар по экономике и недовольство предпринимателей, либо гибель тысяч сограждан, которых можно было спасти. Однако в такой ситуации власти оказались прежде всего по причине провала вакцинации населения. И не последнюю роль в этом провале сыграли вопросы политические и русофобия.

Медицинский аналитик Евгений Истребин утверждает, что после достижения пика нынешней волны заболеваемости снижения не произойдет.

«После прохода пика не будет за один-два месяца снижения в 5-10 раз. Причина? Полный провал программы вакцинации», — говорит Истребин.

На Украине до сих пор не могут получить прививку даже многие из медиков, работающих с COVID-пациентами. Партии малоэффективной индийской вакцины CovieShield, закупленной главой Минздрава в Индии через британских посредников, хватило на первую дозу для нескольких десятков тысяч. Вторую дозу вакцины они получить не могут, так как Индия приостановила экспорт вакцин. Сейчас обсуждается вариант введения второй дозы уже какой-нибудь другой вакциной, но неизвестно, как подобные эксперименты скажутся на здоровье украинцев и насколько эффективным будет этот «компот» из вакцин. Естественно, подобные новости пугают украинцев, которые не особо желают вакцинироваться неизвестно чем.

В данном контексте следует напомнить слова президента Зеленского, отвергнувшего в прошлом году российскую вакцину «Спутник V» со словами: «Украинцы не кролики, чтобы над ними экспериментировать».

Власти РФ и руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» тогда предлагали наладить в Харькове выпуск по лицензии «Спутника V». Уже сейчас украинские производители «Спутника» могли бы осуществлять массовые поставки вакцин в регионы и тем самым спасти многие жизни.

Однако русофобия оказалась сильнее. И на всякий случай в начале года Верховная Рада даже законодательно запретила российскую вакцину.

Президент Зеленский затем начал вымаливать вакцину у западных партнеров, но для тех своя рубашка оказалась ближе к телу, поэтому экспорт вакцин западные страны ограничили или запретили, пока не привьют своё население. Поставки американских вакцин Pfizer и Novavax власти Украины обещают неопределенно — «в течение этого года». Параллельно западные страны, ради благосклонности которых на Украине запретили российскую вакцину, сами стали ее активно запрашивать и покупать.

В сложившейся ситуации глава Минздрава заговорил о необходимости разработки украинской вакцины. И это спустя почти полтора года после начала пандемии. Разработка вакцины и прохождение всех стадий испытаний, как известно, дело не быстрое. Пока появится украинская вакцина, пройдет еще минимум год, а к тому времени умрут еще тысячи пациентов, а на мировом рынке, глядишь, другие вакцины появятся в избытке.