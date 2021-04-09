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Байден сократит расходы на оборону США — Bloomberg

ИА Regnum
31 минуту назад
Президент США Джо Байден предложит на $7 млрд сократить военный бюджет США по сравнению с суммой, которую в проект закладывала предыдущая администрация. Об этом со ссылкой на источники 8 апреля сообщает агентство Bloomberg.
Байден сократит расходы на оборону США
Фото: ReutersReuters
По данным агентства, в предложениях по государственным расходам, которые Байден представит 9 апреля, на оборону будет выделено $715 млрд. Администрация Дональда Трампа на нужды Пентагона планировала направить $722 млрд.
Отмечается, что таким образом реализуются пожелания Демократической партии о сокращении в США военных расходов.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал мнение главы Белого дома Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине «Прагматичным подходом» к России.
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