Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Фото: © РИА Новости. Вера Голосова © РИА Новости. Вера Голосова

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает.

Сотрудник газеты, который интервьюировал госсекретаря, спросил, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из критерия целесообразности. "Он (Байден) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — объяснил госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.