Ведущий Fox News Такер Карлсон вместе с коллегой из Daily Mail показал в эфире телеканала кадры из интимного видео сына президента США Джо Байдена Хантера. Видеозапись эфира размещена на сайте Fox News.

Всего в эфире было представлено два скриншота. На одном из них Хантер Байден находится в компании обнаженных девушек.

При этом на втором снимке сын президента США изображен вместе с девушкой, которую он держит за волосы. Журналист прокомментировал эти кадры как «довольно тревожный материал».

Кроме того, как отметили в Daily Mail, видео было запечатлено на вечеринке, где вероятно присутствовали наркотические вещества.