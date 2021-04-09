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Fox News показал в эфире кадры интимного видео с сыном Байдена

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Ведущий Fox News Такер Карлсон вместе с коллегой из Daily Mail показал в эфире телеканала кадры из интимного видео сына президента США Джо Байдена Хантера. Видеозапись эфира размещена на сайте Fox News.
Всего в эфире было представлено два скриншота. На одном из них Хантер Байден находится в компании обнаженных девушек.
При этом на втором снимке сын президента США изображен вместе с девушкой, которую он держит за волосы. Журналист прокомментировал эти кадры как «довольно тревожный материал».
Кроме того, как отметили в Daily Mail, видео было запечатлено на вечеринке, где вероятно присутствовали наркотические вещества.
Ранее стало известно, что Хантер Байден признался в борьбе с наркоманией. По его словам, в определенное время у него наблюдалась сильная ломка из-за алкогольной и наркотической зависимости.
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