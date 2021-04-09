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Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом президента Аргентины

Газета.Ru
42 минуты назад
Президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Раскрыто состояние заразившегося COVID президента Аргентины
Фото: Marcos Brindicci/APMarcos Brindicci/AP
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на команду медиков главы государства. "Заболевание президента Аргентины развивается благоприятно, проходит без респираторных симптомов и состояние здоровья находится в пределах нормы", - говорится в заявлении.
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщал, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат.
Позже ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы пожелать выздоровления.
8 апреля в Аргентине коронавирус подтвердился у 23 683 человек, страна уже третий день подряд обновляет рекорд по этому показателю. 7 апреля медики зафиксировали 22 039 случаев, 6 апреля — 20 870 случаев. Таким образом, с начала пандемии в Аргентине заразился 2 473 751, умерли 57 122 человека.
В мире,Альберто Фернандес,Владимир Путин,РИА Новости,Аргентина,
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