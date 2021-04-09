Раскрыто состояние заразившегося COVID президента Аргентины

Фото: Marcos Brindicci/AP Marcos Brindicci/AP

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на команду медиков главы государства. "Заболевание президента Аргентины развивается благоприятно, проходит без респираторных симптомов и состояние здоровья находится в пределах нормы", - говорится в заявлении.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщал, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат.

Позже ему позвонил президент России Владимир Путин , чтобы пожелать выздоровления.