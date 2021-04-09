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Турция осуждает Европу за Sofagate

BFM.RUиещё 7
56 минут назад
Турция раскритиковала Европу за «несправедливые обвинения» после нарушения протокола, которое испытала на себе глава Европейской комиссии в Анкаре, заявив, что расстановка стульев, лежащая в основе инцидента, была предложена европейской стороной, сообщает AFP.
Турция осудила Европу за Sofagate
Фото: EPAEPA
Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен была устроена на софу во вторник протокольной службой во время встречи с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, что вызвало возмущение и трения в Брюсселе.
«Обвинения в адрес Турции несправедливы» , — заявил на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Запросы ЕС были соблюдены. Это означает, что рассадка была проведена по их просьбе. Наши протокольные службы встретились перед встречей, и их (ЕС) запросы были соблюдены», — добавил он.
Сцена была снята на видео и широко транслировалась в социальных сетях. Под хэштегом #Sofagate она вызвала множество комментариев по поводу неравного обращения к европейским лидерам, имевшего к тому же сексистский характер.
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