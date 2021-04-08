Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города

По другому сценарию, уверен Кривонос, Кремль «отвлечёт силы Украины в Донбассе» для «нанесения удара» по оголённым участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.