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РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам "Спутника V"

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и немецкое правительство начали переговоры по соглашению о поставках рссийской вакцины «Спутник V» в Германию. Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter.
«РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины «Спутник V» для Германии», — говорится в сообщении.
В ФРГ коронавирусом заразились 2 948 889 человек, умерли 77 857 пациентов.
Ранее сообщалось, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Также стало известно, что Германия готовится к переговорам с РФ о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V» на федеральном уровне.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире,Российский фонд прямых инвестиций,Германия,
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