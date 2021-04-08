Ранее сообщалось, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Также стало известно, что Германия готовится к переговорам с РФ о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V» на федеральном уровне.