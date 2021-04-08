Зеленский разрешил референдумы на Украине

Этот закон был инициирован главой государства, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно без участия политиков решать государственные вопросы. <...> Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряжение в обществе в связи со сложными вопросами, — говорится на сайте главы государства.