Зеленский разрешил референдумы на Украине

Документ закрепляет в законодательстве четыре вида референдумов: для внесения поправок в конституцию, изменения территории страны, потери силы закона, а также для решения вопросов общегосударственного значения. Одновременно он запрещает выносить на обсуждение вопросы ликвидации независимости страны, нарушения суверенитета и территориальной целостности, разжигания розни, создания угрозы нацбезопасности, а также налоговые и бюджетные вопросы, амнистию и то, что относится к компетенциям полиции, прокуратуры
или суда. Кроме того, закон вводит электронный формат голосования на референдуме.