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В Черногории выступили против гражданства для русских

Lenta.ruиещё 1
55 минут назад
В Черногории выступили против гражданства для русских: жители столицы страны Подгорицы вышли на протесты. Об этом пишет «Балканский обозреватель» в Facebook.
В Черногории выступили против гражданства для русских
Фото: @BalkanObserverforUkraine@BalkanObserverforUkraine
Люди выступили против намерения правительства облегчить условия получения гражданства Черногории. Протестующие скандировали: «Это не наше правительство!» и «Мы будем защищать Черногорию от врагов!»
Оппозиционные партии и общественные организации страны считают, что власти хотят предоставить гражданство тысячам людей из Сербии, Боснии и Герцеговины и России. После этого их смогут включить в список избирателей, «что будет этнической, демографической и избирательной инженерией».
«Балканский обозреватель» отмечает, что, согласно некоторым подсчетам, гражданство смогут получить до 15 тысяч человек. Это якобы кардинально изменит демографическую ситуацию в стране.
По данным источников, власти Черногории хотят разрешить получение гражданства для лиц, имеющих разрешение на временное проживание в стране. Ранее получить гражданство могли только те, кто получил право на постоянное проживание.
В мире,Черногория,
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