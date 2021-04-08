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Зеленский ввел санкции против Януковича и Поклонской

Lenta.ruиещё 2
8 апреля 2021
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Указ опубликован на сайте украинского лидера.
Зеленский ввел санкции против Януковича и Поклонской
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также под санкции попала зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.
19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек.
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