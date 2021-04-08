Обзор иноСМИ: «Путин испытывает Байдена»

«Россия и Украина на грани войны: знамение пришествия Мессии»

Украиной. Британский таблоид Daily Star рассказал о «жутком предсказании», которое раввин Элияху Виленский (Виленский Гаон) сделал в XVIII веке. По версии издания, в этом предсказании отражен рост напряженности между Россией

«Виленский Гаон передал своему сыну пророчество, в котором говорилось: «Когда вы услышите, что русские захватили город Крым , вы должны знать - времена Мессии начались и его шаги слышны», - процитировала газета предсказание раввина. В предсказании отмечается, что позже «русские захватят Константинополь».

«Путин испытывает Байдена гибридной войной»

Автор The Washington Times Гай Тейлор https://www.washingtontimes.com/staff/guy-taylor/ заявил, что президент России Владимир Путин активизировал «гибридные операции» на границе с Украиной и в Арктике, чтобы испытать решимость главы США Джо Байдена

«Это происходит не из-за того, что Байден показал себя слабым», - заявил бывший дипломат и специалист по России Дональд Дженсен. По его мнению, «ходы русских» - частично ответ на «агрессивные сигналы Байдена Кремлю и лично Путину».

«Суэцкая катастрофа - настоящая причина для радости России»

Эксперт фонда Исследований экономики Японского моря Тосихиро Сугиура в своем материале для JB Press заявил , что ЧП с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом может сыграть на руку России. На фоне опасений по поводу безопасности маршрута через Суэцкий канал Москва начала рекламировать свой Северный морской путь, проходящий через Арктику.

Сугиура отметил, что Севморпуть - выгоден и как коммерческий маршрут, и как военный. После его полного освоения Северный и Тихоокеанский флоты России окажутся на удалении двухнедельного перехода друг от друга.

Зеленский до сих пор не ввел санкции против Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ о санкциях против экс-главы страны Виктора Януковича , а также чиновников и бизнесменов из его окружения. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на ответы Совета нацбезопасности и президентского офиса.

Китай составил тайный список американцев

Почти 700 американцев, включая государственных служащих, бизнесменов и певицу Ашанти , были тайно внесены в китайский список наблюдения, когда въезжали в страну через главный аэропорт Шанхая. Об этом сообщает Fox News.

По данным канала, китайцы вносили в специальную таблицу имена, даты рождения и номера паспортов граждан США, некоторые из которых являются детьми.