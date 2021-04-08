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Сотрудник «Макдоналдса» снял на видео издевательства над покупателем

Алевтина Жаркова
1 час назад
Сотрудник «Макдоналдса» записал видео для TikTok, поиздевавшись над покупателем. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Анонимный работник ресторана быстрого питания, прославившийся в социальной сети под ником @mikky.d0, вероятней всего, живет в США. Молодой человек регулярно выкладывает записи своих проделок на рабочем месте.
На этот раз на кадрах запечатлено, как «шутник» кладет надкусанную котлету в двойной чизбургер с беконом, заворачивает его в фирменную обертку и отправляет покупателю.
«Мы немного проголодались», — гласит подпись к ролику.
«Макдоналдс» уже заинтересовали видеопубликации сотрудника. В компании заявили, что проводят расследование, поскольку методы приготовления блюд не соответствуют высоким стандартам качества и безопасности, которые в ней приняты.
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