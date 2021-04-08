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В Одессе осквернили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая

Lenta.ru
2 часа назад
В Одессе на площади Куликово поле неизвестные осквернили импровизированный мемориал погибшим 2 мая 2014 года. Об этом сообщает местное издание «Таймер».
В Одессе осквернили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вандалы сорвали со стендов венки и фото погибших в Доме профсоюзов.
По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники Национальной полиции Украины.
3 апреля фракция партии «Европейская солидарность» обвинила руководство Одесского областного совета в «пророссийской пропаганде» и стремлении дестабилизировать ситуацию в регионе. Поводом для обвинений стало голосование по вопросу об установке памятного знака жертвам 2 мая 2014 года, выдвинутое депутатом от Партии Шария Александром Черноиваненко. Председатель областного совета Виталий Барвиненко заявил, что депутаты от партии «Европейская солидарность» занимаются провокациями.
В декабре 2020 года стало известно о планах Государственной архивной службы Украины (ГАСУ) переместить областной архив Одессы в Дом профсоюзов. Сейчас продолжается согласование передачи здания в ведение ГАСУ.
2 мая 2014 года в Одессе произошли крупные столкновения сторонников федерализации Украины и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Расследование продолжается до сих пор.
В мире,Происшествия,Украина,
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