Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.