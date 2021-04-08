В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили
в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял
Китай в намеренном заражении
мира коронавирусом, обещая привлечь
Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял
о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал
все обвинения со стороны Вашингтона.