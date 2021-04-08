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Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».
Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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