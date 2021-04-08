Командировка на фронт: Зеленский прибыл в Донбасс

Владимир Зеленский Президент Украины прибыл в Донбасс и намерен посетить позиции украинских военных. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники", - отмечается в сообщении.

Зеленский, добавили в офисе, едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

"Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой", - добавили в офисе.

Вступление Украины в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе переговоров по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом , сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск». Президент Украины также призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в Черноморском регионе.

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«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — объяснил он.

Президент Украины заявил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить».

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (План действий по членству в альянсе — прим. «Ленты.ру») станет настоящим сигналом для РФ», — добавил Зеленский.

В начале апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В начале марта замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предположил, что в обозримом будущем НАТО не предоставит Украине ни членства, ни ПДЧ в альянсе. Он отметил, что Киев каждый год надеется на подвижки в своем желании присоединиться к военному Североатлантическому блоку, однако даже «западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ предоставят Тбилиси, чем Киеву».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для начала военных действий в Донбассе. В интервью французской газете Liberation он заявил, что украинские войска откроют огонь лишь в случае угрозы со стороны ополченцев.

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«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — пояснил он.

По словам Кулебы, Киев не нарушал всеобъемлющий режим прекращения огня, вступивший в силу летом прошлого года. Он заявил, что изменилась позиция Москвы. Напомним, Россия не является стороной донбасского конфликта, хотя Киев считает РФ «страной-агрессором».

«Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — подчеркнул Кулеба.

Он также заявил, что «нормандский формат» с участием РФ, Украины, Франции и ФРГ дал свои плоды. Однако, считает глава украинского МИДа , Парижу и Берлину нужен дополнительный толчок, который «придаст импульс процессу и изменит статус-кво».

Россия просит Германию и Францию привести украинские власти в чувство в связи с несоблюдением Киевом минских договоренностей в полном объеме. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом RT в YouTube.

Лавров подчеркнул, что на встречах в формате «нормандской четверки» Россия не видит попыток со стороны Германии и Франции образумить Киев.

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«Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется безотлагательно», — отметил министр.

Ранее во вторник, 6 апреля, Лавров сообщил, что Украина нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу, а Запад, несмотря на это, продолжает поддерживать Киев. По его словам, Москва неоднократно указывала на невыполнение Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политтехнолог Евгений Минченко в интервью «Ленте.ру» оценил причины возможной эскалации конфликта в Донбассе и перечислил мотивы, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского обострить ситуацию на линии соприкосновения.

«Я думаю, что для Зеленского эскалация конфликта в Донбассе может стать способом коррекции пошатнувшегося рейтинга и мобилизации правящего класса вокруг своей фигуры», – поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Минченко добавил, что возобновлением конфликта Киев также попытается привлечь дополнительное внимание Европейского союза и Соединенных Штатов к своим проблемам.

По его словам, санкционное и дипломатическое давление на Россию неизбежно. Вашингтон, Берлин и Париж уже продемонстрировали, что любые спорные ситуации будут толковаться в пользу Украины, резюмировал политтехнолог.

27 марта первый премьер-министр ДНР и экс-советник главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко Александр Бородай заявил, что Союз добровольцев Донбасса готовится к обострению конфликта на востоке Украины. По его словам, в случае начала широкомасштабных боевых действий в Донбассе и наступления украинской армии «придут русские добровольцы».

Ситуация в Донбассе на линии соприкосновения остается неспокойной и меняется в худшую сторону. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин

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"Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские "гости" на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины", - цитирует ТАСС слова Пушилина.

Он также заявил о том, что ВСУ сейчас наращивают свой потенциал в Донбассе - это касается и техники на линии соприкосновения, и личного состава. Все это, по словам Пушилина, говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боев. При этом, как подчеркнул глава ДНР, Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать.