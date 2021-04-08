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Умершего после 300 приседаний филиппинца сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
На Филиппинах умер 28-летний мужчина, которого задержали за нарушение комендантского часа. Смерть наступила после того, как его заставили сделать 300 приседаний.
В городе Дженерал Триас за попытку купить воды после 18:00 задержали Даррена Манаога Пеньяредондо. Напомним, что на Филлипинах действует комендантский час в связи с высоким распространением COVID- 19.
По словам гражданской жены Даррена, его и еще одного мужчину, нарушившего ковидные ограничения, доставили на площадь перед зданием мэрии. Там обоих заставили сделать 100 приседания. Приседать нужно было синхронно, когда этого не получилось, задержанным приказали повторить упражнение еще раз.
Дарен вернулся домой только в 8 утра и едва мог двигаться без посторонней помощи. Позднее в тот же день у мужчины начались судороги, была остановка сердца.
По словам начальника городской полиции подполковника Марло Нилло Солеро, приседания не предусмотрены в качестве наказания за нарушение комендантского часа.
Мэр города Антонио Феррер пообещал провести расследование.
В мире,Видео,Филиппины,
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