4 195 человек умерло в Бразилии за сутки от COVID

В Бразилии за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом — 4 195 человек, сообщает 7 апреля пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

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Таким образом общее количество жертв осложнений COVID-19 выросло почти до 337 тыс. человек. Это поставило Бразилию на второе место в мире по смертности от коронавируса после США.