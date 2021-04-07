Пушилин: "Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается"

«Ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону», — отметил он.
«Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных военных действий ( ) Мы видим, что Украину подталкивают. Подталкивают западные страны. Хочу вас заверить, что вооруженные силы ДНР готовы к любому развитию событий. Но хочу особо подчеркнуть, что Донбасс не хочет войны и сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», - заверил он.
«Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось. Но, если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет. ( ) Военнослужащие обучаются по разным направления. И в плане обороны, и по наступательным действиям», - заявил Пушилин, отвечая на вопрос журналистки о возможности перейти в наступление на территорию Украины.