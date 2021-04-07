Пушилин: "Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается"

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная, увеличивается количество обстрелов. При этом ДНР готово к любому развитию ситуации, в том числе и к продвижению на территорию Украины . Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин

«Ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону», — отметил он.

По словам главы ДНР в первом квартале количество обстрелов увеличилось практически в два раза.

«Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных военных действий ( ) Мы видим, что Украину подталкивают. Подталкивают западные страны. Хочу вас заверить, что вооруженные силы ДНР готовы к любому развитию событий. Но хочу особо подчеркнуть, что Донбасс не хочет войны и сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», - заверил он.

Он также отметил, что пока в ДНР нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию, однако не исключил привлечения добровольцев в случае активных боевых действий.

«Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось. Но, если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет. ( ) Военнослужащие обучаются по разным направления. И в плане обороны, и по наступательным действиям», - заявил Пушилин, отвечая на вопрос журналистки о возможности перейти в наступление на территорию Украины.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ДНР заявили о самых мощных ударах Вооруженных сил Украины по Донбассу за последние несколько лет. По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, не стремится к его эскалации, но будет открывать огонь в случае угрозы своим войскам или если они будут атакованы.