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Пушилин: "Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается"

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная, увеличивается количество обстрелов. При этом ДНР готово к любому развитию ситуации, в том числе и к продвижению на территорию Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону», — отметил он.
По словам главы ДНР в первом квартале количество обстрелов увеличилось практически в два раза.
«Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных военных действий ( ) Мы видим, что Украину подталкивают. Подталкивают западные страны. Хочу вас заверить, что вооруженные силы ДНР готовы к любому развитию событий. Но хочу особо подчеркнуть, что Донбасс не хочет войны и сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», - заверил он.
Он также отметил, что пока в ДНР нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию, однако не исключил привлечения добровольцев в случае активных боевых действий.
«Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось. Но, если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет. ( ) Военнослужащие обучаются по разным направления. И в плане обороны, и по наступательным действиям», - заявил Пушилин, отвечая на вопрос журналистки о возможности перейти в наступление на территорию Украины.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ДНР заявили о самых мощных ударах Вооруженных сил Украины по Донбассу за последние несколько лет. По имеющейся информации, в атаках были использованы крупнокалиберные минометы, средства полевой артиллерии, танки и БМП.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, не стремится к его эскалации, но будет открывать огонь в случае угрозы своим войскам или если они будут атакованы.
В свою очередь официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон доверяет сведениям о передвижении российских войск на границе с Украиной и в Крыму. Прайс призвал Москву воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Украины в наращивании военной структуры в Донбассе и переброске войск к линии соприкосновения и отметил, что Москву разочаровывает реакция Запада.
В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,Денис Пушилин,Сергей Лавров,Госдеп США,Украина,
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