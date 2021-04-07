Увидеть своими глазами: Зеленский собрался в Донбасс

Собеседник агентства рассказал, что сопровождать главу государства будет руководитель его офиса Андрей Ермак . Также источник отметил, что визит украинского лидера состоится на фоне обострения ситуации в регионе.

Джастином Трюдо. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 26 марта в Донбассе погибли 10 украинских военнослужащих. Как сообщила его пресс-служба, такое заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады

Также Зеленский сообщил Трюдо, что всего за время перемирия, с конца июля 2020 года, в регионе погибли 28 военнослужащих ВСУ, а в текущем году - 23.

Указывается, что украинский президент поблагодарил канадского премьера за сотрудничество и предложил подумать об увеличении числа канадских военных инструкторов в его стране.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице делегации в Facebook.

«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ [с просьбой] поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня», — уточняется в сообщении.

В тексте уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения, также был ранен один мирный житель.

Сергей Рябков. Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.

Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".

Донбасс сделает всё возможное, чтобы большая война с Украиной не началась. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Отвечая на вопрос, каковы планы руководства ДНР в ситуации начала полномасштабной войны с Украиной, Пушилин сказал:

«Если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся — никто сейчас не скажет».

Боевые действия

Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева у по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны.