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Увидеть своими глазами: Зеленский собрался в Донбасс

Елена Прошина
59 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Донбасс 8 или 9 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что сопровождать главу государства будет руководитель его офиса Андрей Ермак. Также источник отметил, что визит украинского лидера состоится на фоне обострения ситуации в регионе.

Зеленский заявил о гибели 10 украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 26 марта в Донбассе погибли 10 украинских военнослужащих. Как сообщила его пресс-служба, такое заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Также Зеленский сообщил Трюдо, что всего за время перемирия, с конца июля 2020 года, в регионе погибли 28 военнослужащих ВСУ, а в текущем году - 23.
Указывается, что украинский президент поблагодарил канадского премьера за сотрудничество и предложил подумать об увеличении числа канадских военных инструкторов в его стране.

Украина призвала провести экстренное заседание по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице делегации в Facebook.
«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ [с просьбой] поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня», — уточняется в сообщении.
В тексте уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения, также был ранен один мирный житель.

Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.
Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.

В Кремле назвали "пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".

Глава ДНР высказался о возможной войне с ВСУ

Донбасс сделает всё возможное, чтобы большая война с Украиной не началась. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Отвечая на вопрос, каковы планы руководства ДНР в ситуации начала полномасштабной войны с Украиной, Пушилин сказал:
«Если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся — никто сейчас не скажет».

Боевые действия

Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева у по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны.
Совокупное население ДНР и ЛНР, по оценкам, составляет около 4 млн человек. Общие потери сторон с 2014 года, по данным ООН, оцениваются до 13 тысяч погибших и до 30 тысяч раненых.
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