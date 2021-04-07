Обзор иноСМИ: «ЕС на грани распада»

Зеленскому не удалось убедить НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский
призвал НАТО
ускорить процесс вступления его страны в западный альянс в ответ на стягивание российских войск к границам. Источники
The Guardian в НАТО сообщили, что члены альянса обсуждают ситуацию на российско-украинской границе и внимательно следят за ситуацией, но принять Украину пока не готовы.
Зеленский назвал вступление в НАТО «единственным способом положить конец войне в Донбассе». Он считает, что план действий по членству Украины «станет настоящим сигналом для России
». Собеседники The Guardian отметили, что Украине придется «сосредоточить внимание на внутренних реформах» и «развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», чтобы ее рассматривали для членства.
«ЕС на грани»: эксперт назвал ключевые проблемы
Приверженность лидеров ЕС
солидарности и единству была проверена за год пандемии, продемонстрировав проект во всей его хрупкости, пишет
Daily Express. Канадский историк Дэвид Марплз считает, что ковид - не последняя беда Евросоюза.
По мнению ученого, одной из проблем является «Северный поток-2»: напряженность в ЕС усилится, так как некоторые страны хотят более тесного сотрудничества с Россией, а другие выступают категорически против. Еще одна проблема - вопрос о новых членах и пределах европейской экспансии.
«Следует ли ЕС останавливаться на достигнутом? Следует ли, наконец, принять Турцию? А что насчет Украины и Белоруссии?» - отмечает Марплз.
Во Франции появились вакцинодромы
Французские власти решили ускорить вакцинацию с помощью гигантских центров, которые смогут привить до 50 тысяч человек в неделю. Как сообщает
France 24, от ста до двухсот «вакцинодромов» готовятся открыть свои двери на территории страны.
Прививать людей из групп риска уже начали в Лионе на стадионе «Жерлан». На другом стадионе за прошедшие выходные провакцинировались десять тысяч человек. Ставить прививки медикам помогали специально обученные спасатели.
Украинские солдаты украли деньги и устроили побег
Полиция Одессы разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые сбежали из местного госпиталя. Как сообщает
УНИАН, их также подозревают в краже 12 тысяч гривен (почти 33 тысячи рублей).
По данным агентства, солдаты лечились в инфекционном отделении Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. Чем именно они болели и у кого украли деньги, не уточняется. В полиции заявили, что речь может идти о дезертирстве и уклонении от службы с помощью симуляции болезни.
«Нью-Йорку грозит гибель»
Автор New York Post Майкл Гудвин заявил
о «неимоверно высокой возможности необратимого упадка и окончательного разрушения привычного Нью-Йорка». По его мнению, повышение налогов убьет большую часть местных предприятий, а оставшиеся будут вынуждены искать более гостеприимную территорию.
Процесс упадка начался еще во время пандемии: доказательство тому - просевший рынок недвижимости и пустые витрины «даже в лучших местах».
«Многие также по понятным причинам опасаются преступности и общественных беспорядков. < > В прошлом году количество убийств выросло почти на 45 процентов, а в этом году - еще на 13,5 процента», - подчеркнул Гудвин.