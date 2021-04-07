Обзор иноСМИ: «ЕС на грани распада»

Зеленскому не удалось убедить НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО ускорить процесс вступления его страны в западный альянс в ответ на стягивание российских войск к границам. Источники The Guardian в НАТО сообщили, что члены альянса обсуждают ситуацию на российско-украинской границе и внимательно следят за ситуацией, но принять Украину пока не готовы.

Зеленский назвал вступление в НАТО «единственным способом положить конец войне в Донбассе». Он считает, что план действий по членству Украины «станет настоящим сигналом для России ». Собеседники The Guardian отметили, что Украине придется «сосредоточить внимание на внутренних реформах» и «развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», чтобы ее рассматривали для членства.

«ЕС на грани»: эксперт назвал ключевые проблемы

Приверженность лидеров ЕС солидарности и единству была проверена за год пандемии, продемонстрировав проект во всей его хрупкости, пишет Daily Express. Канадский историк Дэвид Марплз считает, что ковид - не последняя беда Евросоюза.

По мнению ученого, одной из проблем является «Северный поток-2»: напряженность в ЕС усилится, так как некоторые страны хотят более тесного сотрудничества с Россией, а другие выступают категорически против. Еще одна проблема - вопрос о новых членах и пределах европейской экспансии.

«Следует ли ЕС останавливаться на достигнутом? Следует ли, наконец, принять Турцию? А что насчет Украины и Белоруссии?» - отмечает Марплз.

Во Франции появились вакцинодромы

Французские власти решили ускорить вакцинацию с помощью гигантских центров, которые смогут привить до 50 тысяч человек в неделю. Как сообщает France 24, от ста до двухсот «вакцинодромов» готовятся открыть свои двери на территории страны.

Прививать людей из групп риска уже начали в Лионе на стадионе «Жерлан». На другом стадионе за прошедшие выходные провакцинировались десять тысяч человек. Ставить прививки медикам помогали специально обученные спасатели.

Украинские солдаты украли деньги и устроили побег

Полиция Одессы разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые сбежали из местного госпиталя. Как сообщает УНИАН, их также подозревают в краже 12 тысяч гривен (почти 33 тысячи рублей).

По данным агентства, солдаты лечились в инфекционном отделении Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. Чем именно они болели и у кого украли деньги, не уточняется. В полиции заявили, что речь может идти о дезертирстве и уклонении от службы с помощью симуляции болезни.

«Нью-Йорку грозит гибель»

Автор New York Post Майкл Гудвин заявил о «неимоверно высокой возможности необратимого упадка и окончательного разрушения привычного Нью-Йорка». По его мнению, повышение налогов убьет большую часть местных предприятий, а оставшиеся будут вынуждены искать более гостеприимную территорию.

Процесс упадка начался еще во время пандемии: доказательство тому - просевший рынок недвижимости и пустые витрины «даже в лучших местах».