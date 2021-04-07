Пушилин: "Никто не заставит жителей ДНР отказаться от своих ценностей"

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича
на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Для жителей Донбасса был неприемлем захват власти в Киеве националистами, а также их планы ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО
и разорвать добрососедские отношений с РФ. 6 апреля 2014 года жители Донецка заняли здание областной администрации, а 7 апреля было объявлено о создании Донецкой народной республики.