Пушилин: "Никто не заставит жителей ДНР отказаться от своих ценностей"

В середине апреля киевские власти начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.