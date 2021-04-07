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Пока вы спали: прокуратура Дубая определилась с наказанием для голых моделей

Елена Прошина
41 минуту назад
Пока вы спали: прокуратура Дубая определилась с наказанием для голых моделей
Фото: РамблерРамблер
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Определено наказание для участников голой фотосессии в Дубае

Прокуратура завершила расследование дела об эротической фотосессии в Дубае, где на балконе гостиницы абсолютно голыми позировали более десяти девушек. Задержанные будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении в аккаунте правительства эмирата в Twitter.
Сроки, в которые будет проведена депортация, не уточняются. При этом в сообщении подчеркивается, что больше никаких комментариев по этому поводу не будет.

Крым предложил вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Парламентарии отметили, что для реализации инициативы потребуется около 400 миллиардов рублей, подчеркнув при этом, что отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян, пишет «Свободная пресса».
В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, высказали мнение, что тему повышения зарплат и пенсий «будут подхватывать все новые и новые регионы» России.

Пентагон обратился к России по поводу Донбасса

США призвали Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной и уважать ее территориальную целостность и суверенитет. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте ведомства.
«Мы продолжаем призывать к прекращению огня, которое было предусмотрено Минскими соглашениями, и к деэскалации», - подчеркнул Кирби.

В МВД объяснили изменения в российских паспортах

Гражданам РФ не придется в обязательном порядке менять паспорта, если будет одобрен законопроект МВД о внесении изменений в последнюю страницу документа. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Ранее в МВД России предложили дополнить текст памятки для владельца паспорта, внеся туда напоминание о том, что это основной документ гражданина, который должен быть у него с 14 лет.
Кроме того, на этой странице будет оповещение о возможности внесения в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также перечислены причины признания документа недействительным.

Абрамченко потребовала выделить деньги на мусорные баки

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды в «кратчайшие сроки» предоставить регионам средства из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает РБК.
В поручении Абрамченко отмечается, что до 12 апреля Минприроды должно внести в правительство проект постановления о выделении денег.
В мире,Виктория Абрамченко,Джон Кирби,Минприроды,Генпрокуратура РФ,Госдума,МВД,Пентагон,РИА Новости,Дубай,
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