Пока вы спали: прокуратура Дубая определилась с наказанием для голых моделей

Прокуратура
завершила расследование дела об эротической фотосессии в Дубае, где на балконе гостиницы абсолютно голыми позировали более десяти девушек. Задержанные будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении в аккаунте правительства эмирата в Twitter.
Сроки, в которые будет проведена депортация, не уточняются. При этом в сообщении подчеркивается, что больше никаких комментариев по этому поводу не будет.
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму
законопроект о возобновлении с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Парламентарии отметили, что для реализации инициативы потребуется около 400 миллиардов рублей, подчеркнув при этом, что отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян, пишет
«Свободная пресса».
В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, высказали мнение, что тему повышения зарплат и пенсий «будут подхватывать все новые и новые регионы» России.
США призвали Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной и уважать ее территориальную целостность и суверенитет. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби
, опубликованном на сайте
ведомства.
«Мы продолжаем призывать к прекращению огня, которое было предусмотрено Минскими соглашениями, и к деэскалации», - подчеркнул Кирби.
Гражданам РФ не придется в обязательном порядке менять паспорта, если будет одобрен законопроект МВД
о внесении изменений в последнюю страницу документа. Об этом со ссылкой на ведомство пишет
РИА Новости.
Ранее в МВД России предложили дополнить текст памятки для владельца паспорта, внеся туда напоминание о том, что это основной документ гражданина, который должен быть у него с 14 лет.
Кроме того, на этой странице будет оповещение о возможности внесения в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также перечислены причины признания документа недействительным.
Абрамченко потребовала выделить деньги на мусорные баки
Вице-премьер Виктория Абрамченко
поручила Минприроды
в «кратчайшие сроки» предоставить регионам средства из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает
РБК.
В поручении Абрамченко отмечается, что до 12 апреля Минприроды должно внести в правительство проект постановления о выделении денег.