Скандал в Молдавии: спецслужбы Украины в Кишиневе похитили и вывезли судью

Обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин пишет: «Украинские спецслужбы оказались в центре беспрецедентного международного скандала. В центре Кишинёва был похищен украинский судья Николай Чаус, показания которого по некоторым резонансным делам могли создать проблемы для влиятельных сторонников президента Владимира Зеленского.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

На Чауса напали несколько крепких мужчин, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Арсеном Аваковым. Вскоре выяснилось, что операцию провели десять человек, специально для этого прибывших с Украины : молдавские спецслужбы перехватили их телефонные разговоры на украинском языке. До сих пор нет единого мнения, к какой из силовых структур Киева принадлежали похитители: по одной версии, к Службе внешней разведки, по другой — к структурам, связанным с главой МВД

Впрочем, это не так уж и важно, главное другое: за операцией стояло украинское государство. Об этом свидетельствует неопровержимый факт, установленный молдавскими властями: через границу Чауса тайно перевезли в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего посольству Украины в Кишинёве и не подлежащего проверке.

По следам этой истории в Молдавии вспыхнул грандиозный скандал. Оппозиция обвинила президента Майю Санду в том, что её друзья и политические соратники с Украины решились провести в столице суверенного государства столь вызывающую акцию, устроить такой беспредел. Для госпожи Санду действия Киева стали ударом в спину — именно на Украину она нанесла свой первый зарубежный визит после избрания, именно эту страну называла своим ближайшим партнёром. И вот такая «благодарность».

Похищение судьи Чауса может стать одним из козырей оппозиции на приближающихся парламентских выборах. Противники Майи Санду получили повод упрекнуть её в неспособности защитить государственный суверенитет, заставить соседей Молдавии относиться к ней с уважением и не демонстрировать подобного пренебрежения. В итоге президент вынуждена была публично осудить операцию, проведённую её киевскими союзниками, что ещё недавно казалось немыслимым.

Наверняка не в восторге от дерзкой акции спецслужб будут и западные друзья Украины. Едва ли они ожидали, что президент Зеленский и его силовики станут столь явно и вызывающе нарушать нормы международного права и дискредитировать другого их клиента — Майю Санду. И ладно бы ещё в интересах национальной безопасности, ради борьбы с «российской экспансией». Так ведь нет — исключительно в личных, корыстных, внутриполитических целях. Мутная история с судьёй Чаусом — это про коррупцию, а отнюдь не про геополитику.

В общем, получился провал по всем фронтам. А ведь это только начало. Многострадальный Николай Чаус, вывезенный из Молдавии на Украину в багажнике дипломатического автомобиля, не может исчезнуть бесследно. Его всё равно рано или поздно придётся предъявить общественности — желательно живым и невредимым. И при этом попытаться хоть как-то объяснить свои действия.