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Киев заключил договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19

Москва24иещё 8
1 час назад
Украина заключила договор на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса с американской фармацевтической корпорацией Pfizer. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.
10 млн доз вакцины Pfizer закупит Украина
Фото: ReutersReuters
"У меня был разговор с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, который пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И он сделал это", – отметил президент.
Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Украина одной из последних стран в Европе приступила к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках первого этапа планировалось привить от COVID-19 свыше 7 тысяч человек. Первым в стране от COVID-19 привился врач-реаниматолог.
В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Pfizer,Киев,Украина,
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