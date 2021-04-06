Обзор иноСМИ: "Украина нападет первой"

Британцы: Украина нападет первой

Таблоид Daily Mail рассказал , как Кремль «обвиняет «украинских зверей» в казни пятилетнего мальчика с помощью дрона», напряженность между двумя странами растет, а Россия перебрасывает войска к границе. В комментариях к этому материалу британские пользователи рассуждают о том, как будут развиваться события.

«Вопрос не в том, каковы намерения России, посмотрите, как президент Украины заявляет о своих намерениях. Я думаю, Украина нападет, ожидая помощи США / НАТО. Если это произойдет, боже, помоги нам всем», - написал Roger G Hudson.

Комментатор под ником APIOCA предположил, что «европейцы уже наложили в штаны». А пользователь Nelllakam написал, что «Донбасс так же хочет жить под Украиной, как Ирландия - под властью Великобритании».

В Литве отказались менять название Белоруссии

Государственная комиссия по литовскому языку отказалась изменить официальное название Белоруссии в Литве по просьбе лидера оппозиции Светланы Тихановской . Как пишет Delfi, сейчас Белоруссию в стране называют Baltarusija и Gudija, а Тихановская предложила вариант Belarusia.

Тихановская отмечала, что переименование выразит уважение к суверенитету страны и «поддержит языковую и культурную идентичность белорусов». В комиссии заявили, что предложенное Тихановской слово образовано не по правилам языка, поэтому одобрить его нельзя.

Битва за Арктику может уничтожить человечество

Великие державы вступили в новую схватку за Арктику, поскольку тающие льды открывают прибыльные морские пути и залежи ресурсов. Но если хрупкую экологию региона спасти не удастся, все человечество окажется под угрозой, пишет Prospect Magazine.

По мере того, как лед отступает, все больше солнечного света поглощается океанами, ускоряя темпы изменения климата. «То, что происходит в Арктике, не остается в Арктике», - отмечает издание. И тающий лед, и подземное тление торфяников влияют на весь мир. К примеру, метеорологи могут проследить прямую связь сильных зимних штормов, обрушившихся на южные штаты США в феврале, с изменениями погоды вокруг Северного полюса.

Россия и ее партнеры по G20 помогут бедным странам

Во Всемирном банке ожидают, что Китай, США, Россия и другие ведущие экономики G20 продлят заморозку взыскания долгов с бедных стран. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива G20 по заморозке взыскания долгов уже помогла странам отсрочить выплаты примерно на 5,7 миллиарда долларов до конца 2020 года. Продление этой меры сэкономит еще больше денег, которые страны могут использовать для борьбы с пандемией и поддержки своих экономик. Кроме того, в долгосрочной перспективе бедным странам потребуется «фактическое облегчение долгового бремени».

На Филиппинах нарушитель карантина умер после пытки приседаниями

Филиппинец, нарушивший правила карантина, скончался после 300 приседаний, которые его заставили сделать в наказание. Об этом сообщает BBC News.