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Польша обвинила Белоруссию в преследовании поляков

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Власти Белоруссии преследуют поляков по национальному признаку. В этом режим белорусского лидера Александра Лукашенко обвинил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Wiadomosti.
Польша обвинила Белоруссию в преследовании поляков
Фото: KPRMKPRM
«Это шокирует, что диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской национальности», — заявил Дворчик.
Он заверил, что польское правительство не оставит белорусских поляков без помощи — это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого.
В конце марта в белорусском Гродно задержали главу неофициального Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис.
Новая волна обострения белорусско-польских отношений началась в конце февраля. МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому после присутствия консула Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном «Дню проклятых солдат».
После этого консулу в Бресте, а также руководителю генерального консульства и консулу в Гродно предложили покинуть территорию Белоруссии. В ответ Польша объявила персонами нон-грата трех белорусских дипломатов.
В мире,Мартин Войцеховский,Михал Дворчик,Александр Лукашенко,МИД,Польша,Беларусь,
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