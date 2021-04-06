«Голосуют рублём»: Лукашенко рассказал о друзьях Белоруссии

Дружественность того или иного государства определяется не наличием диппредставительства. Это демонстрирует ситуация, в которой граждане страны благосклонно относятся к белорусским товарам, считает президент республики Александр Лукашенко

Таким образом, дружба на международном уровне не может идти вразрез с экономическими интересами, отметил он.

Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует, — приводит БелТА выступление Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений.

На первом плане во взаимоотношениях между государствами «должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере», добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что пандемия изменила структуру мировой торговли, однако республика смогла удержать позиции на зарубежных рынках. Сейчас интересы страны за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на их долю приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. По его словам, перспективы дипприсутствия в этих государствах не просматриваются.