В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Голосуют рублём»: Лукашенко рассказал о друзьях Белоруссии

News.ruиещё 1
3 часа назад
Дружественность того или иного государства определяется не наличием диппредставительства. Это демонстрирует ситуация, в которой граждане страны благосклонно относятся к белорусским товарам, считает президент республики Александр Лукашенко.
Таким образом, дружба на международном уровне не может идти вразрез с экономическими интересами, отметил он.
Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует, — приводит БелТА выступление Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений.
На первом плане во взаимоотношениях между государствами «должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере», добавил президент Белоруссии.
Он отметил, что пандемия изменила структуру мировой торговли, однако республика смогла удержать позиции на зарубежных рынках. Сейчас интересы страны за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на их долю приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. По его словам, перспективы дипприсутствия в этих государствах не просматриваются.
.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители