В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Президент Туркменистана оседлал скакуна и дал имя жеребенку

Артём Кульша
8 минут назад
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Президент Туркменистана оседлал скакуна и дал имя жеребенку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бердымухамедов приехал туда на внедорожнике. Он был одет в военную форму. Глава Туркмении ознакомился с работой в конных подразделениях военных и правоохранительных органов и констатировал успешную реализацию реформ по укреплению основ независимости страны.
Он посмотрел состязания среди скакунов-двухлеток и коней-трехлеток, а также осмотрел скакунов, которые примут участие в Международном конкурсе красоты ахалтекинских коней.
После этого Бердымухамедов оседлал скакуна и проследовал к одной из конюшен. Там он ознакомился с состоянием лошадей и процессом подковки коня.
Позже глава государств посетил конюшню, в которой содержатся скакуны-производители. Там ему показали новорожденного жеребенка и попросили дать ему кличку. Он выбрал Эсгер.
После этого Бердымухамедов осмотрел строящийся комплекс зданий международной ассоциации «Туркменские алабаи».
Он распорядился тщательно подготовиться к проведению на высоком уровне церемонии открытия комплекса, а также и впредь прилагать необходимые усилия для повышения результативности работ, направленных на приумножение славы ахалтекинских скакунов и туркменских алабаев.
В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,МВД,Туркмения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители