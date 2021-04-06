Президент Туркменистана оседлал скакуна и дал имя жеребенку

Бердымухамедов приехал туда на внедорожнике. Он был одет в военную форму. Глава Туркмении ознакомился с работой в конных подразделениях военных и правоохранительных органов
и констатировал успешную реализацию реформ по укреплению основ независимости страны.
Он посмотрел состязания среди скакунов-двухлеток и коней-трехлеток, а также осмотрел скакунов, которые примут участие в Международном конкурсе красоты ахалтекинских коней.
После этого Бердымухамедов оседлал скакуна и проследовал к одной из конюшен. Там он ознакомился с состоянием лошадей и процессом подковки коня.
Позже глава государств посетил конюшню, в которой содержатся скакуны-производители. Там ему показали новорожденного жеребенка и попросили дать ему кличку. Он выбрал Эсгер.
После этого Бердымухамедов осмотрел строящийся комплекс зданий международной ассоциации «Туркменские алабаи».
Он распорядился тщательно подготовиться к проведению на высоком уровне церемонии открытия комплекса, а также и впредь прилагать необходимые усилия для повышения результативности работ, направленных на приумножение славы ахалтекинских скакунов и туркменских алабаев.