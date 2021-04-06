Кравчук отказался ехать на переговоры в Минск

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук не поедет в случае необходимости на переговоры в Минск , где они проводились до пандемии коронавируса. Альтернативой можно рассматривать Польшу , заявил Кравчук во вторник в эфире телеканала "Украина-24"

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"Мы никогда не согласимся на Минск", - заявил Кравчук, подчеркнув, что туда он лично откажется ехать и готов уйти со своей должности, если ему поступит предложение проводить переговоры в столице Белоруссии.

Полпред украинской делегации пояснил свою позицию тем, что в данный момент Украина не считает Белоруссию демократическим и самостоятельным государством.

"В такой стране иметь площадку для переговоров о мире - <...> об этом даже неудобно говорить", - заявил Кравчук.

Он уточнил, что считает, что Белоруссия зависима от России, "душит митингующих", а также "говорит очень некрасивые, непристойные вещи по отношению к Украине".

По мнению Кравчука, альтернативой может стать Польша или другая "нейтральная и демократическая" страна.

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов: мы с Польшей не всегда были друзьями <...>, поэтому никто не скажет, что Польша - верный и вечный друг Украины", - пояснил он.