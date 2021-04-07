Сын Байдена готовился к тюрьме в случае победы Трампа

Хантер Байден при этом объясняет обвинения в свой адрес со стороны Трампа исключительно политическими мотивами и стремлением нанести удар по популярности Джо Байдена перед президентскими выборами.

Отсутствие каких-либо важных политических заявлений и откровений в книге воспоминаний Хантера Байдена подтверждает и реакция в американской прессе, сосредоточившейся в рецензиях и предварительных интервью именно на "человеческой" стороне воспоминаний. Многие СМИ, особенно продемократической направленности, высоко оценили его рассказ о пристрастии к наркотикам и последующем преодолении этой зависимости.