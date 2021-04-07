Сын Байдена готовился к тюрьме в случае победы Трампа

В книге Хантера Байдена, которую ждали, прежде всего, ради рассказа о его работе в украинской газодобывающей компании Burisma, этой истории посвящена отдельная глава и 18 страниц книги из 234. Сын главы Белого дома утверждает, что не использовал связей с отцом, который занимал тогда пост вице-президента при Бараке Обаме
, для продвижения интересов украинской компании. По его словам, фамилия Байдена действительно имела вес, однако при работе на Burisma он использовал только свои возможности и контакты в деловых кругах, приобретенные во время предшествующей карьеры. Хантер Байден утверждает, что с помощью зарубежных партнеров провел тщательную проверку Burisma на предмет коррупционных практик и не обнаружил их.