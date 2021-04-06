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Терпящее бедствие с нефтью на борту судно показали на видео в Норвегии

Алевтина Жаркова
1 час назад
У берегов Норвегии нидерландское судно Eemslift Hendrika подало сигнал бедствия. По некоторым данным, на его борту находятся примерно 350 тонн нефти и 50 тонн дизельного топлива.
Экипаж корабля уже эвакуировали. Однако из-за сильного крена есть опасность, что он может опрокинуться. Сейчас танкер почти лег на бок и дрейфует к берегу.
В район ЧП направлены корабль и самолет со специалистами. Им предстоит оценить сложившуюся ситуацию. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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