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Забросавшие полицейских «коктейлями Молотова» ирландцы попали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Ирландии протестующие забросали полицейских «коктейлями Молотова» и кирпичами. Видео с места событий из Каррикфергуса появилось в распоряжении RT.
Поводом для акций протестов, которые не останавливаются с выходных, стали новые правила торговли после Brexit. Согласно нововведениям, все товары, которые перевозят между Северной Ирландией и Великобританией, теперь проходят через таможенный и пограничный контроль. Именно это и вызвало недовольство у местных жителей.
Кроме того, бурную реакцию вызвал и тот факт, что нарушившие антикоронавирусные ограничения 24 политика националистических партий не были привлечены к ответственности после того, как приняли участие в похоронах своего сторонника.
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