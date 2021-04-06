Поводом для акций протестов, которые не останавливаются с выходных, стали новые правила торговли после Brexit. Согласно нововведениям, все товары, которые перевозят между Северной Ирландией и Великобританией, теперь проходят через таможенный и пограничный контроль. Именно это и вызвало недовольство у местных жителей.