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Эрдоган арестовал десять отставных адмиралов

BFM.RU
2 часа назад
Планы по строительству альтернативного канала между Средиземным и Черным морем давно беспокоят борцов за экологию. Но в открытом письме офицеров говорится, что у них вызывает беспокойство не это, а то, что строительство положит начало оспариванию так называемой конвенции Монтрё 1936 года, которая ограничивает проход в Черное море военных судов.
Эрдоган арестовал десять отставных адмиралов
Фото: Murat Cetinmuhurdar/ReutersMurat Cetinmuhurdar/Reuters
Провластные турецкие политологи в последнее время неоднократно поднимали эту тему, рассуждая о теоретической возможности выхода Турции из договора. Но когда об этом заявил спикер меджлиса Мустафа Шентоп, сказав, что Реджеп Тайип Эрдоган может это сделать «хоть завтра», это приобрело совсем иное звучание. Но это все лишь слова, Турции вряд ли это позволят сделать, считает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин:
«Турция одна не может. Турция была проигравшей стороной в Первой мировой войне. Я думаю, что конвенцию Монтрё могут отменить только те страны, которые являются ее подписантами: это Франция, Великобритания, Россия и Турция. Сейчас я не помню всех остальных, но Соединенные Штаты к конвенции Монтрё никакого отношения не имеют, тем более не имеют отношения к конвенции Монтрё страны НАТО, потому что, когда создавалась конвенция Монтрё, никакого НАТО в помине не было».
Реджеп Эрдоган уже назвал противников строительства нового канала «врагами», заявив, впрочем, что оно не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё. Однако не стоит забывать, что Турция недавно весьма демонстративно вышла из Стамбульской конвенции о домашнем насилии. И Эрдоган называл несправедливым даже Версальский договор, согласно которому тогдашняя Османская империя потеряла значительные территории, в основном теперь принадлежащие арабским странам. Недооценивать Эрдогана не стоит, а это многие делают, считает руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко:
«То, что сказал Эрдоган по поводу проливов, это очень для него характерно в последние недели: он постоянно подчеркивает, что Турция участвует в формировании нового мирового порядка и в этом порядке Турция будет занимать особое место. И с этой точки зрения, все те договоры, которые ранее существовали, как бы утрачивают свою актуальность, потому что они ущемляют интересы Турции. Поэтому он будет эту тему развивать. Как отнесутся к этому в Европе и в России, я пока не знаю, но и в Европе, и в России по отношению к Турции существует определенная инерция. Я думаю, что в общем реакция будет негативная и осторожная, особенно у России».
В последние недели турецкие власти предприняли целый ряд резких шагов: упомянутый выход из Стамбульской конвенции, попытки запретить третью по значимости прокурдскую Партию демократии народов, резкое изменение монетарной политики. Все это породило слухи о возможной отставке правительства и внеочередных выборах. Поэтому многие обозреватели считают, что раздувание темы конвенции Монтрё сейчас — это также часть внутриполитической борьбы, своего рода демонстрация силы со стороны Эрдогана.
В мире,Мустафа Шентоп,Виктор Литовкин,Алексей Малашенко,Реджеп Эрдоган,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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