Эрдоган арестовал десять отставных адмиралов

Реджеп Эрдоган уже назвал
противников строительства нового канала «врагами», заявив, впрочем, что оно не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё. Однако не стоит забывать, что Турция недавно весьма демонстративно вышла
из Стамбульской конвенции о домашнем насилии. И Эрдоган называл
несправедливым даже Версальский договор, согласно которому тогдашняя Османская империя потеряла значительные территории, в основном теперь принадлежащие арабским странам. Недооценивать Эрдогана не стоит, а это многие делают, считает руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко
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