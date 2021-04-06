Визит Зеленского в Катар назвали «провалом» на Украине

«Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо».
«Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист.
«Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он.