Президент Бразилии захотел обсудить с Путиным "Спутник V"

Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник.

Фото: Eraldo Peres/AP Eraldo Peres/AP

Согласно сообщению, Болсонару может связаться с президентом РФ уже 6 апреля и обсудить вопрос разрешения на использование "Спутника V" в стране.

Ранее лава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Министр уже уведомил свое окружение и направил соответствующее письмо президенту Бразилии. Пока правительство не подтверждало информацию официально.

В Бразилии коронавирусом заразились 12,5 млн, выздоровели больше 10 млн, скончались 312 тыс. человек. В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения. Сообщалось, что в стране система здравоохранения не справилась с повышенной пандемической нагрузкой — отделения реанимации заполнены на 95%, аппаратов ИВЛ не хватает.