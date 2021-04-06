Президент Бразилии захотел обсудить с Путиным "Спутник V"

В Бразилии коронавирусом заразились 12,5 млн, выздоровели больше 10 млн, скончались 312 тыс. человек. В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения. Сообщалось, что в стране система здравоохранения не справилась с повышенной пандемической нагрузкой — отделения реанимации заполнены на 95%, аппаратов ИВЛ не хватает.
Тем не менее, Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) приостановило рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.