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Президент Бразилии хочет обсудить с Путиным "Спутник V"

Газета.Ruиещё 2
11 минут назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о применении российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник.
Президент Бразилии захотел обсудить с Путиным "Спутник V"
Фото: Eraldo Peres/APEraldo Peres/AP
Согласно сообщению, Болсонару может связаться с президентом РФ уже 6 апреля и обсудить вопрос разрешения на использование "Спутника V" в стране.
Ранее лава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Министр уже уведомил свое окружение и направил соответствующее письмо президенту Бразилии. Пока правительство не подтверждало информацию официально.
В Бразилии коронавирусом заразились 12,5 млн, выздоровели больше 10 млн, скончались 312 тыс. человек. В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения. Сообщалось, что в стране система здравоохранения не справилась с повышенной пандемической нагрузкой — отделения реанимации заполнены на 95%, аппаратов ИВЛ не хватает.
Тем не менее, Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) приостановило рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.
В мире,Владимир Путин,МИД,CNN,Бразилия,
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