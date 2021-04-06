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Ургант объяснил выход голых девушек в Дубае съемками «Холостяка». «Их попросил Тимати»

Ura.Ru
38 минут назад
Телеведущий Иван Ургант высказал несколько версий, зачем голые девушки вышли на балкон в Дубае. По одной из них, в отеле проходили съемки шоу «Холостяк» с хип-хоп исполнителем Тимати. Также модели могли выйти на балкон голыми, чтобы «убить коронавирус».
Ургант объяснил съемку голых девушек в Дубае
Фото: кадр youtubeкадр youtube
«А почему решили, что это модели? Может это были научные сотрудники какой-нибудь лаборатории. Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус. А какая еще причина? Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода „Холостяка“ в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант.
Он добавил, что один из Telegram-каналов написал, что девушек снимал россиянин с инициалами Алексей К.
«Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», — задался вопросом телеведущий.
После этого он напомнил, что россиянок среди задержанных не было. Глядя на фотографию, Ургант подметил, что «это страны-участницы НАТО».
Ранее стало известно, что полиция ОАЭ задержала около 40 моделей, которые приняли участие в откровенной фотосессии на балконе отеля Dubai Marina. Им грозит лишение свободы сроком до полугода и штраф в пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей). Среди моделей оказалась дочь российского миллиардера Максима Воронина, Алина. Но затем РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ сообщило, что гражданок РФ среди задержанных нет.
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