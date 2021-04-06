Ургант объяснил съемку голых девушек в Дубае

«А почему решили, что это модели? Может это были научные сотрудники какой-нибудь лаборатории. Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус. А какая еще причина? Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода „Холостяка“ в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант.
«Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», — задался вопросом телеведущий.