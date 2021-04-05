Устроившим "голую фотосессию" в Дубае грозит порка

Задержанным в Дубае участникам голой фотосессии грозит полгода тюрьмы или публичная порка.

Фото: Twitter Twitter

ОАЭ после обнаженной фотосессии на балконе комплекса апартаментов задержали 40 человек. Все они говорят по-русски, однако гражданин России среди задержанных только один – предполагаемый организатор съемки Алексей Концов.

Работающий в Дубае фотограф Максим Коваленко в комментарии РЕН ТВ рассказал, что законодательство ОАЭ предусматривает ответственность не только за обнаженку, а вообще за любую профессиональную фотосессию в общественном месте – каждую такую съемку необходимо согласовывать с местными властями.

«Я хочу сказать, что когда вы снимаете голых женщин и у вас нет лицензии, то вы должны быть готовы к тому, что это нарушение их правил», - отметил фотограф.

Предполагаемый организатор фотосессии утверждает, что не имеет отношения к съемке и просто снял увиденное на мобильный телефон, а затем выложил в интернет. Адвокат Анатолий Кучерена отмечает, что и это является нарушением закона. Публикация обнаженных снимков в Сети подпадает под статью о киберпреступности.

РЕН ТВ не исключает, что задержанные могут избежать наказания в вязи с тем, что весь мусульманский мир сейчас отмечает священный месяц Рамадан.

Как писал «Рамблер», ранее в полиции Дубая сообщили об аресте «группы людей, которые появились в непристойном видео». Арестованным грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).