Речь идёт об IT-предпринимателе Алексее Концове.

Основатель международной компании Involta обвиняется в нарушении общественных норм морали. Как сообщает Telegram-канал Mash, по местным законам его могут привлечь по более тяжким статьям. Родственники бизнесмена обратились за помощью к российским дипломатам.

Накануне в Дубае задержали 40 человек за съёмку в обнажённом виде. Девушки позировали на стеклянном балконе небоскрёба популярного отеля Dubai Marina. Это вызвало возмущение у местных жителей.