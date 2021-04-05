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В Дубае задержан российский бизнесмен по делу о развратной фотосессии

Говорит Москва
36 минут назад
Речь идёт об IT-предпринимателе Алексее Концове.
Основатель международной компании Involta обвиняется в нарушении общественных норм морали. Как сообщает Telegram-канал Mash, по местным законам его могут привлечь по более тяжким статьям. Родственники бизнесмена обратились за помощью к российским дипломатам.
Накануне в Дубае задержали 40 человек за съёмку в обнажённом виде. Девушки позировали на стеклянном балконе небоскрёба популярного отеля Dubai Marina. Это вызвало возмущение у местных жителей.
Моделей обвинили в участии в развратных действиях, им грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф почти в полторы тысячи долларов. Сообщалось, что среди задержанных 8 гражданок России.
В мире,Видео,Дубай,
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