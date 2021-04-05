Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул»

Поводом для выступления отставных адмиралов был проект канала «Стамбул», который продвигают нынешние власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что канал пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Черное и Мраморное моря в обход пролива с его особым статусом.

Документ дает торговым судам всех стран свободу прохода через проливы даже в военное время. В мирное время через проливы могут проходить военные корабли любого класса черноморских государств, в том числе России – это требует лишь уведомления властей Турции. Для кораблей ВМС не черноморских держав (например, США) действуют ограничения по классу и тоннажу. Перекрыть проливы для военных кораблей Турция может только лишь во время войны, в которой сама участвует. Договор в Монтрё считается специалистами успешным компромиссом между суверенным правом Турции и претензиями мировых держав на свободное пользование проливами.