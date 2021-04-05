Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул»

«Турция не едина. Там существует серьезнейшая оппозиция всему тому, что делает Эрдоган. Не случайно его пытались свергнуть в 2016 году. Армия, которая на протяжении десятилетий решала, кто будет президентом или премьер-министром Турции, безусловно, потеряв этот статус, теперь недовольна», – отметил востоковед и политолог Евгений Сатановский.
«Декларация, принятая в швейцарском Монтрё в 1936 году, определяет проход через проливы судов и боевых кораблей черноморских и нечерноморских государств», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«После ввода в эксплуатацию канала «Стамбул» ситуация кардинально изменится, по новому каналу они по сути будут пропускать лишь те суда, которых хотят», – отметил Багдасаров.
«В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России. У нас таким образом хотят отнять Черное море, – подчеркнул Багдасаров. – Мы будем в этом вопросе в полной зависимости от Анкары. Это будет оказывать на нас мощнейшие давление. В том числе мы не сможем иметь коммуникацию по морю с Сирией».
«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, в данном случае хоронит конвенцию Монтрё. Турция создала этот проект с прицелом на звание великой пока что региональной державы, – в свою очередь отметил Сатановский. – Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились».
«Кроме того, за многими из них стоят американцы, которые поддерживают с Турцией тесные отношения по оборонной части. При этом они традиционно терпеть не могут Эрдогана. Он, в свою очередь, воспринимает это как попытку удара по себе и своему статусу», – подчеркнул востоковед.