«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – отметил Мирошник. Он напомнил, что газопровод по дну Черного моря «Турецкий поток» уже забрал часть украинского транзита, «и это стало очень серьезным ударом по интересам Киева». «Если будет пущен «СП-2», то в Киеве понимают, что тогда украинская газотранспортная система может вообще приказать долго жить и превратиться в кучу металла, которая не будет иметь ни стратегических, ни военных интересов», – указал советник главы ЛНР.