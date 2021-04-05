«Украина
делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, выставив себя невинной жертвой России
. Одновременно Киев
старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник
. Так он оценил синхронные призывы Киева к ЕС
обратить внимание на «российскую агрессию» и требования остановить запуск «СП-2».
«Украина сейчас пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США
, поддерживает этот тезис очень обтекаемо. Поэтому в полной мере морального удовлетворения со стороны стран ЕС Украина пока не получает», – отметил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске
.
Отметим, что одновременно с участившимися заявлениями Киева о новой конфронтации с Россией в Донбассе, на Украине пожаловались
на падение транзита российского газа в Европу. «Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока – 2», – заявил в воскресенье глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит газа не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности.
«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – отметил Мирошник. Он напомнил, что газопровод по дну Черного моря «Турецкий поток» уже забрал часть украинского транзита, «и это стало очень серьезным ударом по интересам Киева». «Если будет пущен «СП-2», то в Киеве понимают, что тогда украинская газотранспортная система может вообще приказать долго жить и превратиться в кучу металла, которая не будет иметь ни стратегических, ни военных интересов», – указал советник главы ЛНР.