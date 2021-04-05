Курьезный случай произошел во время совещания Национального дома традиционных лидеров ЮАР и представителей администрации страны, которое проходило по видео-конференц-связи в Zoom. На экране одного из чиновников появилась полностью обнаженная женщина.
Ксолиле Ндеву (Xolile Ndevu) рассказывал коллегам о ситуации, связанной с борьбой с пандемией в Восточно-Каской провинции, и в этот момент, когда его экран стал основным, в кадре за его спиной возникла его нагая супруга. Ее неожиданное появление вызвало громкий смех у остальных участников конференции. Однако руководитель одного из комитетов в правительстве Фэйт Мутамби (Faith Muthambi) попросила немедленно прервать трансляцию.
«Вы же в прямом эфире на телевидении», — возмутилась Мутамби.
Осознав, что произошло, Ндеву тут же принес свои извинения коллегам.
«Я прошу прощения. Я сосредоточил взгляд на экране, а не том, что происходит позади меня. Мне так стыдно», — заявил оконфузившийся благодаря жене чиновник.