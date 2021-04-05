Ксолиле Ндеву (Xolile Ndevu) рассказывал коллегам о ситуации, связанной с борьбой с пандемией в Восточно-Каской провинции, и в этот момент, когда его экран стал основным, в кадре за его спиной возникла его нагая супруга. Ее неожиданное появление вызвало громкий смех у остальных участников конференции. Однако руководитель одного из комитетов в правительстве Фэйт Мутамби (Faith Muthambi) попросила немедленно прервать трансляцию.