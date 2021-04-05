В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Голая жена чиновника во время совещания в Zoom попала на видео

Алевтина Жаркова
47 минут назад
Курьезный случай произошел во время совещания Национального дома традиционных лидеров ЮАР и представителей администрации страны, которое проходило по видео-конференц-связи в Zoom. На экране одного из чиновников появилась полностью обнаженная женщина.
Ксолиле Ндеву (Xolile Ndevu) рассказывал коллегам о ситуации, связанной с борьбой с пандемией в Восточно-Каской провинции, и в этот момент, когда его экран стал основным, в кадре за его спиной возникла его нагая супруга. Ее неожиданное появление вызвало громкий смех у остальных участников конференции. Однако руководитель одного из комитетов в правительстве Фэйт Мутамби (Faith Muthambi) попросила немедленно прервать трансляцию.
«Вы же в прямом эфире на телевидении», — возмутилась Мутамби.
Осознав, что произошло, Ндеву тут же принес свои извинения коллегам.
«Я прошу прощения. Я сосредоточил взгляд на экране, а не том, что происходит позади меня. Мне так стыдно», — заявил оконфузившийся благодаря жене чиновник.
В мире,Общество,Африка,Видео,Южная Африка,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители