МИД пригрозил США военно-техническим реагированием

По словам Захаровой, это ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере.

В марте, как сообщал «Рамблер», власти Великобритании объявили о намерении довести общее количество ядерных боеголовок до 260 в связи с увеличивающимся числом технологических и доктринальных угроз со стороны ряда государств.