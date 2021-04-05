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МИД пригрозил США военно-техническим реагированием

Артём Кульша
22 минуты назад
Россия может продолжить смещать фокус на меры военно-технического реагирования на ракетные угрозы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальная представительница МИД Мария Захарова.
МИД пригрозил США военно-техническим реагированием
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она рассказала, что США и Великобритания наращивают обороты по реализации ракетных программ, а Вашингтон и подавляющее большинство его союзников по НАТО не подают Москве внятных сигналов по данной теме.
По словам Захаровой, это ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере.
«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — сообщила она.
В марте, как сообщал «Рамблер», власти Великобритании объявили о намерении довести общее количество ядерных боеголовок до 260 в связи с увеличивающимся числом технологических и доктринальных угроз со стороны ряда государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это угрожает миру на Земле, вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Он заверил, что Россия является сторонницей международных переговоров по стратегической стабильности.
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