МИД пригрозил США военно-техническим реагированием

Она рассказала, что США и Великобритания наращивают обороты по реализации ракетных программ, а Вашингтон и подавляющее большинство его союзников по НАТО не подают Москве внятных сигналов по данной теме.
По словам Захаровой, это ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере.
«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — сообщила она.
В марте, как сообщал «Рамблер», власти Великобритании объявили о намерении довести общее количество ядерных боеголовок до 260 в связи с увеличивающимся числом технологических и доктринальных угроз со стороны ряда государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это угрожает миру на Земле, вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Он заверил, что Россия является сторонницей международных переговоров по стратегической стабильности.