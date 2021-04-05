Обзор иноСМИ: Крым не помешал российской нефти в США

Россия и Китай обошли США в «вакцинной дипломатии»

ЕС против китайского бизнеса

Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в США

В 2006 году страна импортировала на 13 миллионов баррелей в день больше, чем экспортировала, самостоятельно покрывая более 70 процентов своих потребностей. В результате поставки большинства стран-экспортеров нефти в США снизились. Но это не касается России: несмотря на Крым и украинский кризис, в 2020 году Россия экспортировала в США около 27 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 63 процента больше, чем в 2014 году. Страна обогнала Саудовскую Аравию и стала третьим по величине импортером нефти в США после Канады и Мексики.