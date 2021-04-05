Обзор иноСМИ: Крым не помешал российской нефти в США

Россия и Китай обошли США в «вакцинной дипломатии»
Бывшие американские дипломаты заявили, что Китай
и Россия
побеждают в «вакцинной дипломатии», «в то время как США
пока даже не участвуют в этой игре». Об этом сообщает
NBC News.
Китай направил свой препарат в 49 стран, Россия - в 22 государства, а Вашингтон поделился прививками только с Мексикой
и Канадой
. Стратегия Пекина и Москвы
«смазывает колеса международным отношениям и позволяет им расширять свое влияние во всем мире». Томас Шеннон
, бывший заместитель госсекретаря США, заявил, что до недавнего времени именно Штаты были той страной, к которой обращались при любой катастрофе в области здравоохранения.
ЕС против китайского бизнеса
Тон ведущих экономик мира в отношении Китая становится все жестче: лидеры G7 договорились бороться с экономической политикой Пекина, которая выражается в нечестной конкуренции. Как пишет
Die Welt, в документе G7, посвященном борьбе с «вредными субсидиями», Китай напрямую не упомянут, но речь идет именно о нем.
В ЕС
планируют принять новые правила, которые запрещают высокодотационным иностранным компаниями поглощать европейские предприятия и лишать их контрактов. Европейский бизнес идею одобрил, но выразил опасения, что все это приведет к дополнительной бюрократии.
Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в США
Одновременно с политикой сдерживания, которую ведет Вашингтон в отношении Москвы, экспорт нефти из России в США значительно увеличился, пишет
австрийское издание Der Standard. «Это удивительно, поскольку за последние 15 лет США превратились из чистого импортера в чистого экспортера», - подчеркивает газета.
В 2006 году страна импортировала на 13 миллионов баррелей в день больше, чем экспортировала, самостоятельно покрывая более 70 процентов своих потребностей. В результате поставки большинства стран-экспортеров нефти в США снизились. Но это не касается России: несмотря на Крым и украинский кризис, в 2020 году Россия экспортировала в США около 27 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 63 процента больше, чем в 2014 году. Страна обогнала Саудовскую Аравию и стала третьим по величине импортером нефти в США после Канады и Мексики.
Джонсона обозвали «клоуном без дипломатических навыков»
В своей новой книге Дункан заявил, что в МИД Джонсон был «клоуном, зацикленным на себе эгоистом, неловким шутом с беспорядком в голове и дипломатическими навыками на уровне ниже ноля». По словам Дункана, они с Джонсоном поссорились из-за статьи, в котором последнего называли «посмешищем». «Джонсон спросил: «Почему они не воспринимают меня всерьез?» Дункан утверждает, что в ответ он посоветовал начальнику «посмотреть в гребаное зеркало», - рассказала газета.
Немцы: Россия всегда на шаг впереди НАТО
Немецкий журнал Der Spiegel рассказал
об усилении напряженности на украинских границах и обещании Москвы принять меры в случае переброски западных войск. Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии немецкий читателей к этой статье.
Пользователь под ником Holger M. заявил, что Россия учла опыт Второй мировой войны и теперь старается быть на шаг впереди противника. «Я думаю, что русские, не допустив эскалации, всегда будут на шаг впереди НАТО
», - подчеркнул он. Комментатор Klaus-ThX-In8Zg предположил, что с помощью очередного конфликта Россия попытается отвлечь внимание граждан.
«Ясно ведь, войной можно объяснить, почему растут цены, а не зарплаты и т.д.», - написал он.