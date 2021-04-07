В Раде назвали конечную цель политики Зеленского

По его словам, наложение санкций на представителей политических партий, борьба с партиями, а также введение ограничений на трансляцию оппозиционных телеканалов ведет к "узурпации власти". Он добавил, что все эти действия нарушают права украинского народа.

"Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией", - подчеркнул Кузьмин.

Депутат отметил, что украинские власти стремятся уничтожить свободу в вопросе выражения своих взглядов и поддержки политических сил. Он заключил, что его партия намерена призывать граждан страны перейти к "сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть" на Украине. Ранее суд Украины не стал удовлетворять жалобу на санкции против каналов.