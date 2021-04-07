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Украинский депутат назвал конечную цель политики Зеленского

Газета.Ruиещё 8
59 минут назад
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о конечной цели проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским политики. Об этом он заявил в эфире канала "Первый независимый".
В Раде назвали конечную цель политики Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, наложение санкций на представителей политических партий, борьба с партиями, а также введение ограничений на трансляцию оппозиционных телеканалов ведет к "узурпации власти". Он добавил, что все эти действия нарушают права украинского народа.
"Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией", - подчеркнул Кузьмин.
Депутат отметил, что украинские власти стремятся уничтожить свободу в вопросе выражения своих взглядов и поддержки политических сил. Он заключил, что его партия намерена призывать граждан страны перейти к "сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть" на Украине. Ранее суд Украины не стал удовлетворять жалобу на санкции против каналов.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в "политической расправе над неугодными СМИ".
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