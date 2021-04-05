Мендель назвала русский яык частью культуры Украины

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"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - сказала она в воскресенье в эфире украинского телеканала "Дом", созданного для жителей неподконтрольных территорий Украины.

"И сейчас, и раньше русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах. Но Британия не считает его только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык", - пояснила свою позицию пресс-секретарь.

Вместе с тем Мендель выразила сожаление, что языковой вопрос на Украине стал частью политических спекуляций.

"Язык - это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы, - отметила она. - Чем они ближе, тем больше агрессивного упорства в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском с русскоязычными украинцами".

Пресс-секретарь Зеленского также признала, что после "принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке [об обеспечении функционирования украинского языка как государственного] вся страна так и не заговорила на украинском".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение, что русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже. Он также предложил распространять вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Позже он также добавил, что украинские власти должны развивать русский язык для ведения пропаганды на внешнюю аудиторию с целью противостояния России.

Закон о языке

С 16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля 2019 года, об обязательном использовании украинского языка для сферы потребления. С этого времени все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. За нарушение норм закона предусмотрены санкции: за первое - предупреждение, за второе в течение года - штраф от 5 100 до 6 800 гривен (от $180 до $242).