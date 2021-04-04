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Эпидемиолог: США столкнулись с четвертой волной COVID

Праймиещё 3
1 час назад
США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.
В США заявили о четвертой волне COVID-19
Фото: ReutersReuters
Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.
В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", — заявил он.
"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" — ред.) варианта B.1.1.7", — подчеркнул эпидемиолог.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.
В мире,Fox News,Соединенные Штаты,
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