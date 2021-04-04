Украина ввела санкции против четырех стран

Ограничения будут действовать три года. Под санкции попали компания Prometey Swiss Sa, зарегистрированная в Швейцарии, ее директором является россиянин Василий Солдатов. Также Киев ввел ограничения против польских компаний Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, зарегистрированной в ОАЭ Commodities Trading Limited, а также против эстонской Agro White Company OU.