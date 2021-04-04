Номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных

Номер мобильного телефона и другую персональную информацию владельца Facebook Марка Цукерберга опубликовали на хакерском форуме. По иронии судьбы она оказались в базе украденных личных данных 533 млн пользователей американской соцсети.

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Сразу несколько западных СМИ сообщили об утечке личной информации Цукерберга. По данным The Sun, были раскрыты данные, включающие геолокацию, сведения о браке, дате рождения, а также идентификатор пользователя Facebook.

Кибер-исследователь Дэйв Уокер подтвердил, что Цукерберг, а также соучредители Facebook Inc. Крис Хьюз Дастин Московиц были среди 533 миллионов пользователей, чьи личные данные утекли в Сеть.

«Что касается #FacebookLeak с утечкой данных 533 миллионов человек, ирония заключается в том, что данные Марк Цукерберга, к сожалению, также попали хакерам», - написал Уокер в твиттере.

Официально в компании Facebook утверждают, что речь якобы идет о «старых данных, об утечке которых сообщалось в 2019 году». Тогда «эта проблема была решена».

Сообщения об утечке персональной информации Цукерберга в компании пока не комментировали.

Размещение огромной бесплатной базы на хакерском форуме сделает ее доступной для всех, кто имеет элементарные навыки работы с данными. Исследователи говорят, что именно в этом заключается опасность.

Ранее Facebook уже нарушал конфиденциальность пользователей, передавая данные компании Cambridge Analytica. Тогда пострадало более 87 миллионов пользователей Facebook.

Компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 5 миллиардов долларов. В России соцсеть никогда не подвергалась подобным штрафам, несмотря на халатность при работе с данными и санкции США в отношении российских компаний.