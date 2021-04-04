Белорусских мужчин отказались пустить на Украину

Очевидцы рассказывают о проблемах с пропуском белорусских мужчин в аэропорту Одессы. При этом детей и женщин на Украину пропускают. Александр из Минска сообщил, что работает на Украине по трудовому договору и возвращался из отпуска, когда его, как и многих других мужчин-иностранцев, задержали в аэропорту для беседы, затем отправили обратно в Минск.